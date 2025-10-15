Ascea, spopolamento e abbandono delle frazioni Mandia, Catona e Terradura: parte la petizione online

Le frazioni di Mandia, Catona e Terradura, nel Comune di Ascea, stanno vivendo una fase critica caratterizzata da spopolamento, invecchiamento della popolazione e abbandono del patrimonio edilizio.

Per contrastare questo fenomeno, l’associazione CittadinanzAttiva Cilento Centro ha lanciato una campagna a favore di misure straordinarie di defiscalizzazione, rivolgendosi al Comune di Ascea e agli Enti regionali e nazionali.

I dati demografici

Secondo i dati demografici comunali, le frazioni montane e collinari hanno registrato una significativa perdita di residenti negli ultimi dieci anni, con una tendenza in peggioramento nei prossimi decenni.

L’assenza di interventi concreti rischia di trasformare questi centri in territori progressivamente desertificati, con conseguenze negative sul tessuto sociale, economico e culturale locale.

L’iniziativa di CittadinanzAttiva

L’iniziativa promossa da CittadinanzAttiva propone agevolazioni fiscali per immobili, attività commerciali, turistiche e artigianali, accompagnate da politiche di sostegno mirate alle esigenze delle comunità locali.

La campagna prevede anche una raccolta firme cartacea e online, volta a sensibilizzare le istituzioni e coinvolgere cittadini e residenti nella richiesta di interventi concreti. (FIRMA QUI)

“Con il vostro sostegno possiamo ridare vita a questi paesi e contrastare la desertificazione”, sottolineano gli organizzatori, invitando chiunque voglia partecipare a firmare la petizione.