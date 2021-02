CittadinanzAttiva, Lorenzo Latella confermato segretario regionale

In totale osservanza delle norme anti-covid si è svolto ieri il Congresso per l’elezione delle cariche monocratiche e rappresentative di Cittadinanzattiva. Si tratta di un’organizzazione no-profit che promuove l’attivismo dei cittadini e la tutela dei diritti , la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

Riconfermato Segretario Regionale Lorenzo Latella. Le 31 assemblee, presenti sull’intero territorio regionale, hanno espresso il voto attraverso i propri iscritti e fatto sì che questa riconferma avvenisse con il 94% di preferenze (1442 voti su 1530 aventi diritto).

“Un voto che rappresenta la continuità di un percorso comune per garantire il potere di rappresentanza dei cittadini. Un voto quasi unanime, frutto di un lavoro costante e continuativo, che ha visto in questi anni il segretario lavorare su ogni territorio di fianco ai coordinatori di sede per garantire la risoluzione delle problematiche – fanno sapere dall’associazione – Oggi si è scelto di dare consequenzialità ad un progetto che ha reso protagonista la nostra Associazione su tutti i temi più cari, più vissuti e più subiti dai nostri cittadini”.

“Continueremo a garantire forza dei pensieri e concretezza delle azioni affinché Cittadinanzattiva Campania diventi sempre più organo di garanzia a tutela dei diritti dell’individuo, affinché si diventi sempre più interlocutori e mediatori tra istituzioni e cittadini”, concludono.