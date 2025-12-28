Arredare in città: le sfide e le soluzioni per gli appartamenti contemporanei

Per fortuna però, ci sono degli e-commerce come Dmora che propongono soluzioni in grado di soddisfare le esigenze.

La contemporaneità si basa su 3 elementi principali, la semplicità, la funzionalità e l’eleganza. Tutti per soddisfare un unico bisogno: arredare il giusto indispensabile pur vivendo in ambienti piccoli.

Come arredare gli appartamenti contemporanei delle città

Arredare degli appartamenti contemporanei significa individuare uno stile d’arredo, delle tonalità, linee e accessori che si possano “sposare” tra di loro.

Esistono pochi ma semplici “trucchi” per adottare e adattare una casa ad uno stile elegante e raffinato, combinando le palette dei colori esatte ai tessuti, e i complementi d’arredo a dei materiali specifici.

Le tonalità suggerite sono prevalentemente neutri come il grigio, il bianco e il nero, combinando con materiali sicuri e innovativi come il legno, il cemento, il vetro e l’utilizzo del metallo.

Quali complementi arredo scegliere per un design moderno?

Scelta la palette di colori neutri, i materiali e i tessuti più idonei, il punto cruciale resta l’acquisto dei mobili, con caratteristiche dalle linee pulite e semplici.

Oggigiorno la varietà di mobili e arredi all’avanguardia è sempre più vasta, e non parliamo soltanto di device adatti alla smart home, ma anche di materiali innovativi e perfetti per regalare rivestimenti eleganti e semplici.

L’arredamento moderno può essere combinato con lo stile più classico, pur facendo attenzione a non far prevalere una tipologia rispetto all’altra.

Il segreto è evitare di eccedere di accessori, senza però far figurare un ambiente freddo, inospitale e privo di una “vita”.

Consigli pratici sulle stanze

Una stanza di una casa contemporanea deve prima di tutto trasmettere ordine, pulizia e spaziosità. In un soggiorno moderno si potrebbe pensare a dipingere le sue pareti con tonalità fredde, ma contestualizzandolo con accessori dai colori più vivaci (rosso o giallo).

Lo stile contemporaneo richiede bilanciamento, per dare un tocco di calore in più all’ambiente si potrebbe anche pensare ad inserire un tappeto di fibra morbida con elementi trasparenti (vasi, specchi e tavoli in vetro).

Passando in cucina, qui la parola d’ordine per un ambiente moderno che si rispetti è soltanto una: decluttering. Questo stile richiede minimalismo, eliminando ciò che è superfluo e lasciando l’essenziale.

Al fine di mantenere ordine, pulizia e precisione, si potrebbe pensare ad integrare oggetti tecnologici e pensati per una smart home, ad esempio acquistando un robot da cucina, un frigorifero in acciaio e connettibile al wi-fi per memorizzare ciò che serve, ed elettrodomestici prettamente moderni.

Tessuti e materiali armoniosi

Durante la scelta dei materiali e dei tessuti la regola è sempre la stessa, funzionalità, essenzialità ma attenzione all’eleganza nel design (priorità dunque alla sobrietà).

Potrebbe essere un esempio, prediligere materiali in legno chiaro, in acciaio, in metallo e mobili modulari, con mensole sospese salvaspazio.

Quanto ai tessuti idonei ad un appartamento contemporaneo non possiamo non elencare il cotone, il lino e la lana, tutti utilizzabili in divani, tappeti, tende e cuscini. Mentre da evitare rigorosamente è il velluto e tutto ciò che potrebbe appesantire l’arredamento e l’ambiente.

Linee e forme semplici

Anche nella scelta delle linee e delle forme geometriche si predilige la semplicità. Grazie all’uso saggio di sedie con lo schienale ben dritto, tavoli rettangolari e divani ad angolo, si otterrà un risultato strabiliante: pulizia e ordine visivo.

Vanno evitati invece, divani con spigoli eccessivamente smussati, rotondeggianti o troppo morbidi.

Un elemento troppo spesso sottovalutato sono gli infissi. In un ambiente moderno è essenziale inserire dei telai in alluminio, a patto che lo stile combaci la struttura architettonica dell’appartamento.

Il miglior materiale è sicuramente l’alluminio non solo per la sua resistenza e l’eleganza del design con cui è realizzato, bensì perché è in grado di essere personalizzato e adattato anche con infinite finiture e tonalità di colore.

Ultimo ma non per importanza, la luminosità. Gli infissi in alluminio garantiscono una fonte di luce maggiore, in grado di regalare – seppur indirettamente – una visione elegante e ordinata dell’intera casa.

Per evitare scelte affrettate o acquisti sbagliati, può essere utile esplorare un portale completo come dmora.it , ricco di soluzioni d’arredo moderne, funzionali e pensate per chi sta allestendo la prima casa.

Grazie alle tecnologie odierne è possibile simulare la sistemazione di un componente d’arredo all’interno della stanza in cui andrà, senza necessariamente doverlo acquistare o visionarlo di presenza.