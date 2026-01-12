Aquara, tornano le Domeniche della Salute: “Tante vite salvate grazie alla prevenzione”

Le “Domeniche della Salute” sono diventate un vero vanto per il Comune di Aquara, l’iniziativa ideata e promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Antonio Marino e partita un po’ di anni fa, prosegue con successo e continuerà anche nel 2026.

L’iniziativa

Si tratta di una vera e propria campagna di prevenzione permanente: almeno due volte al mese, infatti, a disposizione dei cittadini, ma anche di persone non residenti, medici, specialisti in diverse patologie, si alternano per effettuare visite gratuite. Il 25 gennaio, a partire dalle 9:30, presso l’aula al Piano Strada del Palazzo Municipale, gli utenti troveranno il Dottor Arturo Di Spirito che effettuerà esami alla carotide, alle vertebre, agli arti inferiori, arteriosi e venosi.

Le parole del sindaco Marino

Nel corso del tempo sono state centinaia le visite erogate e tante patologie sono state scoperte e fermate grazie a tali controlli. “Almeno cinque vite umane sono state salvate dopo che i pazienti, grazie alle visite effettuate durante “Le Domeniche della Salute” hanno permesso di scoprire tempestivamente malattie e patologie. Queste giornate dedicate alla prevenzione, oltre a non comportare spese sanitarie e mediche per gli utenti, permettono loro di non sottoporsi ad attese lunghissime e di non ritrovarsi a percorrere chilometri e chilometri per raggiungere gli specialisti” ha affermato con orgoglio, ai microfoni di InfoCilento, il Sindaco Marino manifestando la volontà di portare avanti l’iniziativa. Tutte le informazioni sui medici specialisti presenti e sugli orari e le prenotazioni delle visite saranno pubblicate, man mano, sulla pagina istituzionale social del Comune di Aquara e rese note anche tramite appositi manifesti e locandine.