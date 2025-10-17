Le Domeniche della Salute ad Aquara: domenica 19 ottobre visite pneumologiche gratuite

L’Amministrazione Comunale di Aquara, in provincia di Salerno, prosegue nel suo impegno per la tutela della salute pubblica con “Le Domeniche della Salute”.

L’iniziativa, volta a offrire servizi sanitari specialistici gratuiti alla cittadinanza, si terrà domenica 19 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:30.

Prevenzione delle malattie respiratorie

Il prossimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute” sarà interamente dedicato alla pneumologia e alla prevenzione delle malattie respiratorie.

L’evento rappresenta un’opportunità per i residenti, che potranno usufruire di visite gratuite e consulti specialistici. Le attività si svolgeranno presso il Palazzo Municipale, garantendo facile accesso a tutti i cittadini.

Servizi Offerti

La giornata di prevenzione vedrà la partecipazione del dottor Natalino Barbato, specializzato in Pneumologia e malattie respiratorie. Il medico effettuerà consulenze e, in particolare, esami spirometrici.

La spirometria è un test fondamentale per misurare la quantità di aria che i polmoni possono contenere e la velocità con cui l’aria può essere espirata, rivelandosi cruciale per la diagnosi e il monitoraggio di patologie come l’asma e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

La possibilità di accedere a questi servizi di prevenzione in modo gratuito sottolinea la priorità data alla salute dei polmoni e delle vie aeree.

Modalità di Prenotazione

Per garantire un servizio efficiente e ordinato, è necessaria la prenotazione. I cittadini interessati alle visite pneumologiche e agli esami spirometrici gratuiti possono contattare i seguenti recapiti: