Le Domeniche della Salute ad Aquara: domenica 19 ottobre visite pneumologiche gratuite

L'iniziativa, volta a offrire servizi sanitari specialistici gratuiti alla cittadinanza, si terrà domenica 19 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:30

A cura di Angela Bonora
Pneumologo

L’Amministrazione Comunale di Aquara, in provincia di Salerno, prosegue nel suo impegno per la tutela della salute pubblica con “Le Domeniche della Salute”.

L’iniziativa, volta a offrire servizi sanitari specialistici gratuiti alla cittadinanza, si terrà domenica 19 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:30.

Prevenzione delle malattie respiratorie

Il prossimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute” sarà interamente dedicato alla pneumologia e alla prevenzione delle malattie respiratorie.

L’evento rappresenta un’opportunità per i residenti, che potranno usufruire di visite gratuite e consulti specialistici. Le attività si svolgeranno presso il Palazzo Municipale, garantendo facile accesso a tutti i cittadini.

Servizi Offerti

La giornata di prevenzione vedrà la partecipazione del dottor Natalino Barbato, specializzato in Pneumologia e malattie respiratorie. Il medico effettuerà consulenze e, in particolare, esami spirometrici.

La spirometria è un test fondamentale per misurare la quantità di aria che i polmoni possono contenere e la velocità con cui l’aria può essere espirata, rivelandosi cruciale per la diagnosi e il monitoraggio di patologie come l’asma e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

La possibilità di accedere a questi servizi di prevenzione in modo gratuito sottolinea la priorità data alla salute dei polmoni e delle vie aeree.

Modalità di Prenotazione

Per garantire un servizio efficiente e ordinato, è necessaria la prenotazione. I cittadini interessati alle visite pneumologiche e agli esami spirometrici gratuiti possono contattare i seguenti recapiti:

  • Centralino del Comune: Tel. 0828 962003
  • Parafarmacia Dorato: Cell. 320.700.68.10
