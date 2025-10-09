“Anteprima News” del 9 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Giuseppe Capasso, atleta, Angela Gargano, tecnico Atletica A.S.D., Alessandro Catuogno, Carmine Spinelli, Elio Santosuosso, 10/9 – Antica salumeria.