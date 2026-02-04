“Anteprima News” del 4 febbraio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Laura Pesce, Dirigente medico Asl Salerno e Anna De Mauro, responsabile marketing Fondazione MiDa.

Altre puntate:

Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 3 febbraio 2026
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 2 febbraio 2026
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 30 gennaio 2026
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 29 gennaio 2026
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 28 gennaio 2026
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento
Fiadel

Salerno, sciopero dei lavoratori Colser al Ruggi: la FIADEL chiede la stabilizzazione dei contratti

I lavoratori hanno deciso di scioperare per chiedere l’eliminazione dell’attuale stato di…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Seminario Vallo della Lucania

Salute e solidarietà: a Vallo della Lucania nasce il Centro Medico San Pantaleone

'11 febbraio inaugura il Centro Medico Solidale della Caritas diocesana: visite gratuite…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Municipio Roccadaspide

Aree Interne del Cilento: convocata l’assemblea dei 29 sindaci

L'incontro si terrà venerdì 6 febbraio presso l'aula consiliare del comune di…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Laureana municipio

Laureana Cilento, l’opposizione chiede la rottamazione quinquies per le entrate comunali

Il gruppo Uniti per Laureana propone l'adesione alla definizione agevolata 2000-2023 per…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Giuseppe Capasso, Atletica Agropoli

Atletica Agropoli, weekend di successi: Capasso e Hernandez Tartabull centrano i minimi per gli Italiani

Nel lancio del peso fa registrare la misura di 13.27, centrando il…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Mostra di più