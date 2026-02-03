“Anteprima News” del 3 febbraio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Don Carlo Pisani, parroco di Castellabate e Veneranda Pascale, direttrice Cilento Outlet.

Stadio Arechi Salerno

Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling…

Redazione Infocilento
Legambiente, conferenza stampa

Legambiente, transizione verde in Campania: Salerno 12esima in Italia con 10.900 imprese green

Presentata questa mattina la campagna di Legambiente Campania in collaborazione con le…

Comunicato Stampa
Venezuela

Democrazia e migrazioni: a Camerota il dialogo internazionale con l’ex deputata venezuelana Magallanes

Il 14 febbraio 2026 Camerota ospita l'ex deputata Magallanes per un incontro…

Ernesto Rocco
Battipaglia, via serroni alto

Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

I lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente…

Antonio Elia
Bandiera Italiana

Bandiere a mezz’asta il 10 febbraio: Salerno celebra il Giorno del ricordo

In occasione del Giorno del ricordo, la Prefettura di Salerno dispone l'esposizione…

Ernesto Rocco
