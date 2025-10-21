“Anteprima News” del 21 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

A cura di Redazione Infocilento

Nella puntata di oggi, Giacomo Orco, sindaco Sicignano degli Alburni. Francesco Paragano e Benito Rizzo, pastificio "Sempre Domenica".

Nella puntata di oggi, Giacomo Orco, sindaco Sicignano degli Alburni. Francesco Paragano e Benito Rizzo, pastificio “Sempre Domenica”.

