“Anteprima News” del 20 febbraio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Giuseppe Palmigiano, docente I.I.S. Ancel Keys Castelnuovo Cilento, Laura Tuoro, docente I.I.S. Vico de Vivo, Agropoli, Donato Ricci, I.I.S. Vico de Vivo e Antonella Ambrosino, funzionario scientifico.