“Anteprima News” del 19 giugno 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Francesca Carola, psicologa, Katia Polla, operatore olistico del suono, Teresa Miglino Ricci, esperta crochet e Anna Dell’Aglio, riflessologa plantare.