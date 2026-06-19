Grave incidente sul Corso Garibaldi: scontro violento tra auto e scooter, un giovane in rianimazione

Un grave incidente stradale si è verificato durante la notte sul Corso Garibaldi a Salerno, precisamente nei pressi della sede dell’Inps. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’automobile e uno scooter si sono scontrati in modo estremamente violento. L’impatto ha causato ingenti danni a entrambi i veicoli, con conseguenze particolarmente gravi per il mezzo a due ruote, rimasto pesantemente danneggiato a seguito della collisione.

Il bilancio dei feriti e le indagini della Polizia

Il pesante bilancio del sinistro è di due giovani feriti, rispettivamente di 16 e 21 anni. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato i primi soccorsi e trasportato d’urgenza entrambi i ragazzi in ospedale. Le condizioni di uno dei giovani rimasti coinvolti appaiono particolarmente serie, tanto da richiederne il ricovero immediato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e individuare le precise responsabilità del sinistro.

Insieme alle forze dell’ordine, è stato richiesto l’intervento del personale di Strade Sicure, che si è occupato della messa in sicurezza dell’area e del successivo ripristino della viabilità lungo la carreggiata interessata dall’incidente.