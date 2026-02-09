Anche a Sala Consilina annullata la presentazione del libro di Caio Mussolini

Era prevista per martedì domani, 10 febbraio, presso l’aula magna delle scuole elementari di Sala Consilina, la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo – l’altra storia”. L’incontro avrebbe dovuto rappresentare un momento di approfondimento editoriale e un’occasione per ricordare la figura di Alfredo De Marsico, illustre avvocato e giurista originario proprio del comune salernitano, che ricoprì la carica di Guardasigilli durante il ventennio fascista. Tuttavia, l’iniziativa è stata ufficialmente annullata a poche ore dal suo svolgimento.

Le reazioni del territorio

L’annuncio dell’evento aveva sollevato un coro di dissensi nel panorama politico e sociale locale. Il Forum dei Giovani di Sala Consilina ha diffuso una nota ufficiale per prendere formalmente le distanze dall’iniziativa legata al testo di Caio Mussolini, condannando apertamente ogni forma di estremismo.

Pur ribadendo il valore della libertà di pensiero, i rappresentanti del Forum hanno sottolineato come tale principio non possa trasformarsi nella normalizzazione di ideologie che hanno storicamente negato i diritti fondamentali e la dignità umana. Anche l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) aveva espresso una ferma contrarietà, ricordando come l’evento fosse già stato annullato in precedenza nel comune di Campagna.

La decisione del Comune

La chiusura definitiva della questione è arrivata in serata con una comunicazione del sindaco Domenico Cartolano. Nonostante il clima di forte tensione ideologica, la motivazione ufficiale addotta dall’amministrazione comunale per il mancato svolgimento della presentazione è di natura logistica. Il primo cittadino ha infatti reso noto che l’evento non potrà aver luogo a causa della mancanza di personale necessario per garantire l’apertura e la sorveglianza dell’edificio scolastico.

La presentazione inizialmente era prevista anche a Campagna dove il sindaco Biagio Luongo ha annullato l’evento per ragioni di sicurezza.