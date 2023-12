Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria: a Sapri l’ultimo incontro del dibattito pubblico

Il prossimo mercoledì 20 dicembre, alle ore 17,30 nel municipio di Sapri, si terrà l’ultimo incontro in presenza del Dibattito pubblico sul progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al tracciato in discussione, da Romagnano a Praia a Mare, dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. «L’appuntamento – precisa il professore Roberto Zucchetti, coordinatore del Dibattito pubblico – è dedicato ad approfondire le ragioni che hanno portato i tecnici di Rfi a proporre che la nuova linea AV scenda dal Vallo di Diano in direzione Praia a Mare e non verso Sapri, come invece richiesto da questa città. Sarà anche l’occasione per conoscere quali investimenti sono in programma sulla linea attuale e come le località del Cilento e del Golfo di Policastro potranno essere servite dai treni ad alta velocità».

L’incontro a Sapri

Già previsto per lo scorso mercoledì 13 dicembre, l’incontro a Sapri era stato spostato anzitempo – in accordo con il sindaco Antonio Gentile e con le altre istituzioni del territorio – al 20 dicembre, per favorire il confronto «in attesa dell’udienza del Tar, fissata per il 19 dicembre, volta a decidere – come chiarito dal coordinatore del Dibattito pubblico – sul ricorso presentato dal Comune di Eboli». «Ringrazio Rfi – aveva aggiunto il coordinatore – per la disponibilità a questo spostamento, che conferma una grande attenzione al dialogo con le popolazioni locali».

Le info utili

Per seguire on line l’evento di mercoledì 20 dicembre, sarà possibile registrarsi tramite il link: https://us02web.zoom.us/j/87398904570#success. Chiunque volesse segnalare la propria presenza allo stesso incontro, potrà farlo tramite il link abbreviato https://tinyurl.com/mr2s422a.

Sul sito https://dp.avsalernoreggiocalabria.it si possono consultare tutte le informazioni sul progetto in questione, sul relativo Dibattito pubblico e sulle possibilità di parteciparvi. Ogni interessato, peraltro, può scrivere all’e-mail coordinamento@avsalernoreggiocalabria.it, per inviare nel merito un contributo tecnico articolato, rivolgere delle domande oppure chiedere informazioni.

Giovedì 21 dicembre, alle ore 18, sarà presentato on line il “Documento di domande”, contenente tutte le questioni poste dai vari portatori di interessi all’interno del Dibattito pubblico sul progetto riguardante il tracciato Romagnano-Praia a Mare dell’Alta velocità ferroviaria. Per seguire l’evento online, bisognerà registrarsi al link https://us02web.zoom.us/j/86170638940.