Almanacco del 10 ottobre 2023: vediamo i principali avvenimenti di oggi

Santi del 10 ottobre

San Daniele e compagni (Martiri e Ceuta)

San Giovanni Leonardi (Sacerdote)

Ecco il significato del nome Daniele

Daniele, il nome deriva dall’ebraico Daniy’el, composto da dan “ha giudicato”, oppure da dayan “giudice”, e la forma abbreviata ‘el di ‘elohim “Dio”; il significato è quindi “Dio ha (così) giudicato” o “il mio giudice è Dio”. Daniele fu un profeta biblico a Babilonia e viene ricordato per essere stato gettato nella fossa dei leoni dal re persiano Dario, ma da cui miracolosamente ne uscì illeso.

Proverbio del 10 ottobre

Anche le mucche nere danno il latte bianco

Aforisma del 10 ottobre

Sapevamo che la sola durevole felicità che ci è concessa è la morte. Ma se ne è fatto un tale parlare che ora la destiniamo. (Ennio Flaiano).

Vediamo insieme cosa accadde oggi…qualche tempo fa

1906 – Primo Nobel a un italiano. “Non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all’energia creativa, alla purezza dello stile ed alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica”. Con questa motivazione, nel 1906, l’Accademia svedese assegnò il “Premio Nobel per la Letteratura” a Giosuè Carducci. Il poeta, originario del lucchese (nacque a Valdicastello, frazione del comune di Pietrasanta) fu il primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 10 ottobre tendono ad essere prudenti nelle questioni finanziarie e nei rapporti d’affari in generale. Normalmente molto esperti a trattare il denaro e gli investimenti, considerano il denaro non solo una ricompensa per il loro lavoro, ma anche una spia per valutare se stanno navigando in buone acque. I nati in questo giorno sono molto acuti e analitici e , anno dopo anno, si dimostrano di garantire un’amministrazione regolare dei propri affari, della famiglia e degli organismi in cui operano.

Celebrità nate il 10 ottobre

1813 – Giuseppe Verdi. Nato a Roncole Verdi (frazione di Busseto, in provincia di Parma) e morto a Milano nel 1901.

1964 – Antonio Albanese. Nato a Olginate, in provincia di Lecco, ma di origini siciliane, lavora nel mondo dello spettacolo come attore e comico.

1930 – Harold Pinter. Drammaturgo tra i più valenti del secondo Novecento, dopo Samuel Beckett, che prese a modello, è l’autore più rappresentativo del cosiddetto teatro dell’assurdo.

Scomparsi il 10 ottobre

1985 – Orson Welles. Regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione.

1985 – Yul Brynner. Nato a Vladivostok, nella Russia Orientale, il vero nome era Julij Borisovič Bryner, americanizzato in Yul Brinner quando iniziò la carriera di attore cinematografico.

1963 – Édith Piaf. La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina… un monumento nazionale