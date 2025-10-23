Allerta meteo in Campania: scatterà dalle ore 13

L'ondata di maltempo proseguirà fino alle 7 di domani mattina con un miglioramento già nel corso della notte

A cura di Redazione Infocilento
Maltempo agricoltura

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) nonché venti forti dal pomeriggio-sera di oggi su tutta la Campania (incluse le zone dove non sono previste criticità idrogeologiche da temporali e che il bollettino indica quindi con il Verde).

L’ondata di maltempo proseguirà fino alle 7 di domani mattina, anche se le precipitazioni andranno via via a scemare nel corso della nottata.

Le previsioni

Oltre ai rovesci e ai temporali, il Centro Funzionale evidenzia venti forti dai quadranti occidentali con raffiche (anche nelle zone escluse dall’allerta per temporali, ossia Alta Irpinia, Sannio e Tanagro). Di conseguenza, anche il mare si presenterà agitato e potrebbero verificarsi mareggiate.

Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: saranno possibili anche grandine e fulmini.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane, anche a causa della fragilità dei terreni indeboliti dagli incendi estivi o saturi a causa delle piogge recenti.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Le raccomandazioni

“Si ricorda ai Comuni  di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale”, fanno sapere dalla sala operativa.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Incidente Laureana

Laureana Cilento, frontale sulla Via del Mare: conducenti trasportati in ospedale

Scontro frontale tra due Suv, illesi gli automobilisti

Polizia, Lungomare Salerno

Diede fuoco a una pizzeria di Battipaglia: arrestato

L’uomo è accusato di tentata estorsione incendio doloso

Agropoli, “Mi ha salvato la vita”: il racconto di Antonio Pisciottano e il grazie al chirurgo Giovanni Cammarota

Antonio Pisciottano, giovane di Agropoli, ringrazia pubblicamente il dottor Giovanni Cammarota dell'ospedale…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79