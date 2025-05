Allarme furti a Pellare: raffica di colpi e tentativi

Una serie di furti e tentativi di effrazione ha destato forte preoccupazione nella comunità di Pellare, frazione del comune di Moio della Civitella, dove nelle ultime ore si sono registrati diversi episodi di criminalità.

L’episodio

Il primo caso si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21:00, quando ignoti sono riusciti a introdursi in un appartamento all’interno di una palazzina residenziale. Dopo aver forzato l’ingresso, i malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione, concentrandosi in particolare sulla camera da letto, da cui hanno sottratto un ingente bottino composto da denaro contante e gioielli. Non soddisfatti, hanno tentato di colpire anche un secondo appartamento nello stesso stabile. A sventare il furto è stato il tempestivo intervento del proprietario, allarmato da alcuni rumori sospetti. L’uomo è riuscito a farli fuggire, costringendoli a dileguarsi nelle campagne circostanti.

Nuovo tentativo nella mattinata

La scia di tentativi è proseguita anche questa mattina. Intorno alle 10:00, un altro episodio è stato segnalato sempre a Pellare: ignoti hanno cercato di entrare in un’abitazione passando dalla terrazza. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero cercato di sollevare la finestra esterna in ferro e di aprire quella interna in legno utilizzando un filo metallico. Anche in questo caso, però, l’intrusione non è andata a buon fine, forse a causa del sopraggiungere del proprietario.

Sui fatti indagano i Carabinieri della Tenenza di Vallo della Lucania, impegnati nella raccolta di testimonianze e nella verifica di eventuali immagini di videosorveglianza utili all’identificazione dei responsabili.