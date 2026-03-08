Alfano: il gettito del 5 per mille a sostegno del sociale

Il Comune di Alfano ha definito le linee guida per l’utilizzo delle risorse derivanti dal cinque per mille del gettito IRPEF relativo all’anno d’imposta 2026. L’esecutivo del sindaco Elena Anna Gerardo ha stabilito di destinare integralmente tali fondi al potenziamento dei servizi alla persona e alla comunità.

Priorità a famiglie e fasce deboli

La decisione dell’esecutivo punta a trasformare la scelta dei contribuenti in una leva gestionale strategica per finanziare attività sociali, incluse iniziative sperimentali e innovative. Nello specifico, i fondi saranno impiegati per sostenere le famiglie, gli anziani, i minori e le persone con disabilità.

Oltre all’assistenza diretta, il provvedimento estende il raggio d’azione anche ad altri settori a vocazione sociale previsti dalla normativa vigente. Tra questi figurano: interventi per l’istruzione pubblica; promozione della cultura e tutela beni culturali; attività sportive e ricreative.

Trasparenza e partecipazione

L’amministrazione ha sottolineato l’importanza di favorire la massima condivisione e conoscenza dei risultati legati a questa iniziativa, puntando su una gestione trasparente degli obiettivi raggiunti attraverso il contributo dei cittadini.

La delibera è stata approvata all’unanimità dai presenti e dichiarata immediatamente esecutiva. Il documento è già stato trasmesso ai capigruppo consiliari.