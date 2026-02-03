Alfano punta su servizi e infrastrutture: parla la sindaca, Elena Anna Gerardo

Nel pieno dei preparativi per l’imminente inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità, la sindaca di Alfano, Elena Anna Gerardo, traccia un quadro delle attività portate avanti dall’amministrazione, con particolare attenzione alle politiche sociali.

Le iniziative

Il comune di Alfano, infatti, continua a investire in iniziative rivolte alla comunità, con un ventaglio di interventi che comprende il Programma GOL, il Servizio Civile, il Servizio Civile Digitale e i tirocini di inclusione. Secondo la sindaca, questi strumenti rappresentano un tassello fondamentale per sostenere i cittadini e contrastare lo spopolamento: “Ritengo che in un paesino piccolo, se l’idea è quella di far rimanere le persone, bisogna anche dare un servizio e soprattutto far lavorare le persone”, ha dichiarato.

I prossimi obiettivi

Lo sguardo dell’amministrazione è già rivolto agli obiettivi del 2026, che passano dal potenziamento dei servizi alla realizzazione di opere strategiche. Buone notizie per quanto riguarda la creazione della bretella Alfano – Roccagloriosa: è stato approvato il finanziamento del primo lotto, un passo decisivo verso l’avvio dei lavori. “Spero di iniziare il prima possibile i lavori”, ha affermato Gerardo.