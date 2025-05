Alfano: Comune punta a riqualificare il centro storico, ecco i progetti

Il Comune di Alfano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha deciso di partecipare al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla riqualificazione di Aree dismesse o in disuso.

I progetti

L’Amministrazione Comunale intende promuovere una programmazione volta alla riqualificazione e rigenerazione urbana di un’area a ridosso del centro storico del Comune di Alfano, comprendente il Palazzo Baronale Speranza, edificio di pregio e principale attrazione architettonica del borgo antico, nonché lo spazio urbano ad esso circostante che comprende alcune piazze e diverse strutture dedicate allo sport, tesi alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Per fare questo l’Ente ha individuato due interventi da candidare al bando, orientati alla riqualificazione e all’infrastrutturazione. In particolare il progetto “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi – Alfano Borgo del Gusto – Lavori di restauro del palazzo baronale Speranza”, nell’importo di € 3.111.863,33, e il progetto “Attrattività dei borghi – Riqualificazione urbana di un’area sita nel comune di Alfano intesa al raggiungimento e al recupero del tessuto storico del centro urbano”, nell’importo totale di € 1.550.000,00.

Il bando

Il Bando pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/12/2024 ha una dotazione complessiva di oltre 210 milioni di euro e avvia la procedura per selezionare interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché all’attrazione di investimenti privati. Le amministrazioni pubbliche possono presentare piani per la riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate di proprietà. L’importo massimo concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro.