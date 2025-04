Roccadaspide: Comune punta a riqualificare aree dismesse per realizzare fattorie sociali e culturali

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha deciso di partecipare al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla riqualificazione di Aree dismesse o in disuso.

Gli obiettivi

L’obiettivo è candidare il progetto di “riqualificazione delle aree dismesse e in disuso per la realizzazione di fattorie sociali e culturali nel territorio comunale di Roccadaspide” che ha una spesa stimata in complessiva di € 3.053.390,66.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede nello specifico la riqualificazione dell’area antistante il Convento di Santa Maria dell’Arco; la manutenzione straordinaria di due immobili per la realizzazione di una fattori sociale in località Suveri, e la ristrutturazione e recupero di un fabbricato (ex Mattatoio comunale) per la realizzazione di un’anagrafe canina.

Il bando

Il Bando pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/12/2024 ha una dotazione complessiva di oltre 210 milioni di euro e avvia la procedura per selezionare interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché all’attrazione di investimenti privati. Le amministrazioni pubbliche possono presentare piani per la riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate di proprietà. L’importo massimo concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro.