Agropoli: venerdì l’installazione della “cassetta rossa” a sostegno delle donne vittime di violenza

L’Amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità, Elvira Serra, ospita il convegno tematico “Di pari passo… per un futuro di uguaglianza e non violenza”, organizzato dall’associazione ‘Sportello Rosa’ di Salerno che si terrà nell’Aula Consiliare ‘A. Di Filippo’ con la partecipazione della Questura di Salerno, del Comando provinciale dei Carabinieri e di quello di Agropoli, dell’I.C. ‘Gino Rossi Vairo’, del I circolo didattico ‘Gino Landolfi’ e dell’istituto ‘Vico De Vivo’.

Gli interventi

Dopo i saluti del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Pari Opportunità Elvira Serra, relazioneranno: Maria Gabriella Marotta, presidente dell’associazione ‘Sportello Rosa’, Filomena Rosamilia consigliere provinciale con delega alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Antonio Marino, vicepresidente vicario ‘BCC Aquara’, Rosa Maria Zampetti, dirigente U.O.S.D.

ASL Salerno, Alessio Manca, Comandante Guardia Costiera Agropoli, Antonio Rinaldi, Comandante Polizia Municipale, Teresa Pane, dirigente scolastica. In tale occasione sarà distribuita la brochure “Tutti i volti della violenza” realizzata dal Tavolo Tecnico Interistituzionale contro la violenza di genere istituito presso la Provincia di Salerno.

L’installazione della cassetta rossa

Precede l’incontro l’installazione, presso la locale sede della BCC di Aquara, in Via Salvo d’Acquisto, alle ore 09:30, della “Cassetta Rossa” a sostegno delle donne vittime di violenza, stalking, mobbing, dove si potrà lasciare o inviare un messaggio o una richiesta di aiuto, anche in forma anonima.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, e l’assessore delegato alle Pari Opportunità, Elvira Serra, dichiarano in merito all’iniziativa: «Si tratta di un momento di confronto e sensibilizzazione utile a promuovere la cultura della legalità, della non violenza e della parità di genere, che dimostra l’impegno delle istituzioni nel voler garantire la completa realizzazione delle potenzialità delle donne».