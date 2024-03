Castellabate, ecco la cassetta rossa per le donne vittime di violenza

A Castellabate per la giornata internazionale della donna sono state tante le iniziative messe in campo: dallo screening gratuito presso il Saut di Santa Maria, all’installazione di una cassetta rossa contro ogni tipo di violenza.

La cerimonia è avvenuta ieri all’esterno dell’Ufficio Politiche Sociali di via Roma. Con questa installazione sarà possibile lasciare e inviare una richiesta d’aiuto o una segnalazione, anche in forma anonima, indicando come poter essere contattati e raggiunti nel pieno rispetto della privacy.