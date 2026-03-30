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Agropoli: una domenica all’insegna della solidarietà al “Guariglia”

La città ha risposto presente all'appello della società biancoazzurra: 5000 euro di incassi per i biglietti venduti, che andranno in beneficenza all'Associazione Piccolo Grande Amore

Augusto Salerno

La partita tra Agropoli e Campagna valida per il campionato di Promozione ha regalato 3 punti preziosi all’Agropoli, ma è stata una giornata straordinaria soprattutto fuori dal campo.

L’incasso della gara andrà in beneficenza

La città ha risposto presente all’appello della società biancoazzurra: 5000 euro di incassi per i biglietti venduti, che andranno in beneficenza all‘Associazione Piccolo Grande Amore.

Dopo la partita, ha parlato ai microfoni di InfoCilento proprio il presidente dell’associazione per ringraziare il prezioso contributo di Agropoli e dell’Agropoli: “La cittadinanza di Agropoli è sempre vicina alla solidarietà e alla nostra associazione. Voglio ringraziare la società sportiva Agropoli, l’amministrazione comunale, tutti i dirigenti ma soprattutto Paolo Fusco, che lotta sempre per starci vicino.”

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