Campionati Provinciali

Promozione: l’Agropoli batte la capolista Campagna

Decisivo il colpo di testa di Itri per l'1-0 finale

Augusto Salerno

Un Guariglia gremito, che sposa a pieno l’iniziativa di beneficenza dell’U.S. Agropoli per l’associazione “Piccolo Grande Amore”, regala un bellissimo pomeriggio di sport e una vittoria fondamentale per i delfini, che dà punti importanti ma soprattutto fiducia e consapevolezza.

La cronaca

Il primo tempo regala ben poche emozioni al di là di qualche strappo di Capozzoli: una partita equilibratissima tra due squadre che si studiano e si rispettano. Nel secondo tempo la situazione non cambia, aumenta leggermente l’intensità ma le occasioni da reti scarseggiano. Al 68′ arriva lo sliding door della partita: cross di Tedesco da calcio piazzato sulla testa di Itri, che viene completamente dimenticato dalla difesa granata, trova il vantaggio e manda in delirio il popolo biancoazzurro.

Il Campagna non riesce a imbastire nulla di rilevante per pareggiare i conti: i ragazzi di Squillante domano la prima della classe con corsa, sacrificio e applicazione. L’Agropoli resiste, finisce 1-0: una giornata splendida dentro e fuori dal campo.

La classifica

L’Agropoli conquista la terza vittoria consecutiva, ha sempre vinto da quando è arrivato mister Squillante. I delfini salgono ora a 57 punti e mantengono la quarta posizione.

Vincono anche Pagani e Città di Pontecagnano, indi per cui rimane tutto invariato nella zona playoff: Città di Pontecagnano 61, Atletico Pagani 59, Agropoli 57. Tutto si deciderà nelle prossime 4 giornate di campionato.

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