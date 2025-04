Agropoli, un eliporto nei pressi dell’ospedale: servirà per l’eliambulanza

Un eliporto nei pressi dell’ospedale civile di Agropoli, in località Marrota. Si è tenuto nei giorni scorsi un sopralluogo per valutare la fattibilità del progetto. L’area servirà anche per l’atterraggio dell’eliambulanza, facilitando i soccorsi in caso di emergenza.

I fondi

Per l’opera l’amministrazione comunale ha deciso di destinare dei fondi rimodulando l’utilizzo delle risorse precedentemente destinate ad altri interventi urbanistici.

Si tratta di 700 mila euro necessari per un parcheggio in via Frank Zappa, la riqualificazione via Cilento e via Pecora ed opere di ingegneria naturalistica tra Trentova e lo scoglio del Sale.

Alla luce di nuove esigenze emerse, l’Ente ha scelto di gestire i fondi diversamente. Oltre all’eliporto, il comune garantirà risorse per le opere di arredo urbano in piazza Vittorio Veneto e piazza della Repubblica (che avrebbero dovuto prendere il via già da tempo) e per il completamento dell’edificio scolastico situato nella frazione Mattine.