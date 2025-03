Agropoli, Coppola accusa: «lavori per castello e scuola a Mattine fermi al palo»

Opere pubbliche bloccate. A lanciare l’allarme è l’ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Il politico cilentano ricorda come la sua amministrazione abbia lasciato diversi lavori pubblici già avviati o da avviare ma su alcuni di questi sarebbero emerse criticità che ne impedirebbero la prosecuzione.

La scuola di località Mattine

Il focus è puntato sul castello angioino – aragonesi e sulla scuola di località Mattine.

«Sulle due opere sembra ci siano grossi problemi di riserve sui lavori da parte delle ditte appaltatrici e quindi il concreto rischio di futuri contenziosi che se non risolti potrebbero bloccare in maniera drammatica i cantieri in corso».

Coppola rivela che per la scuola a Mattine «la giunta stia per utilizzare ben 300 mila euro di risorse economiche della nostra città per evitare la causa, soldi buttati per sanare gli errori».

Il castello

Situazione peggiore per il castello: «Dopo aver rischiato di perdere il finanziamento sembra che le riserve dell’impresa che fa i lavori superino addirittura il milione di euro, questo vorrebbe dire che stiamo andando verso una causa milionaria che se ci va bene si chiuderà con il pagamento di cifre enormi, se ci va male con la chiusura senza scadenza del luogo simbolo di Agropoli».

Per Coppola, dunque, è necessario che gli amministratori «affrontino i problemi seriamente, invece di nasconderli».