Agropoli, ripresi i lavori per la scuola di Mattine: presto sarà realtà

AGROPOLI. Finalmente la scuola elementare, in località Mattine, presto diventerà una realtà.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Adamo Coppola, nonostante non rientrasse nelle proprie competenze, ha provveduto ad anticipare i fondi per la prosecuzione dei lavori.

I fatti

Facciamo un passo indietro. Il Comune di Agropoli, era risultato beneficiario, nel 2018, di un finanziamento regionale pari a 1,3 milioni di euro.

Dopodichè, i lavori hanno subito uno stop, per via dei ritardi nei pagamenti, essendo il progetto finanziato dal Ministero; per questo motivo la ditta aveva bloccato i lavori. In più, è subentrata l’emergenza Covid-19, che ha fatto registrare degli ulteriori rallentamenti nei lavori; causando anche dei disagi; i genitori dei bambini che frequentano le vicine scuola dell’infanzia e scuola primaria, infatti, lamentavano la presenza di erba alta e poco decoro.

Ora, però, i lavori sono ripresi, il cantiere ha riaperto i battenti. Il Comune ha anticipato le somme per pagare i SAL (stato avanzamento lavori) che aveva raggiunto la ditta del lavoro precedente.

Il commento

“Finalmente stiamo vedendo lo sviluppo dei lavori– afferma il primo cittadino Coppola- in questa fase stiamo costruendo le colonne, tra qualche settimana verranno gettate e su queste colonne verranno poggiate le travi per posizionare il tetto in legno lamellare.

Nel progetto sono inclusi, oltre alle aule, una segreteria, una sala docenti, un ufficio per il dirigente, uno spazio destinato a deposito e archivio. Una palestra di 200 metri quadrati, un’ampia area parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1.000 metri quadrati.

I cortili interni sono pensati come orti didattici ed hanno una funzione importante sia per il benessere climatico sia per la distribuzione interna. Il giardino esterno, invece, sarà aperto al pubblico. Quest’ultimo sarà piantumato con essenze arboree ed arbustive tipiche del territorio.

Intorno ai patii interni si svilupperanno le aule alle quali si accederà da due camminamenti. Lo spazio per la palestra è direttamente collegato alla scuola, oltre che dotato di servizi e locali spogliatoi.

“Il lavoro terminerà in primavera, per consentire le rifiniture e, per il prossimo anno scolastico, mettere a disposizione, questa splendida struttura alla comunità”– conclude il Sindaco.