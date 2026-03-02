Attualità

Agropoli: successo per la seconda sfilata di Carnevale

L'edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

Ernesto Rocco

L’edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto. La competizione artistica tra i giganti di cartapesta ha visto trionfare il carro “Follie esistenziali”, che si è aggiudicato il primo posto in questa sentita edizione della kermesse cilentana.

Una grande affluenza per l’evento che ha confermato la sua centralità nel panorama delle tradizioni regionali

La manifestazione ha registrato un’affluenza positiva, favorita non solo dal meteo ma anche dalla collaborazione territoriale. Quest’anno, infatti, il corteo è stato impreziosito dalla presenza di carri provenienti da Albanella, Roccadaspide e Olevano sul Tusciano, che si sono uniti alle creazioni locali portando il numero totale dei manufatti in sfilata a un livello d’eccezione. La piazza, gremita di migliaia di persone, ha confermato la centralità di questo evento nel panorama delle tradizioni regionali.

I vincitori

La giuria ha decretato i vincitori dopo un’attenta valutazione delle opere. Alle spalle di “Follie esistenziali”, si è posizionato al secondo posto il carro “Dios” del Rione Moio2. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da “Il Naufrago” del Rione Piano delle Pere, mentre il quarto piazzamento è andato al Rione Gioitto ’93 con l’opera dal titolo “Essere o non essere, l’importante è apparire”. Ogni creazione ha saputo coniugare maestria artigianale e messaggi sociali, confermando l’alto livello tecnico raggiunto dai cartapestai.

Leggi anche:

Carnevale di Agropoli: successo per la prima sfilata dei carri

Soddisfazione dal Comune

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ha sottolineato l’importanza sociale e turistica dell’evento. Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente la macchina organizzativa che ha garantito la sicurezza e la riuscita della festa: “Una giornata eccezionale che ha fatto il pienone, arricchita anche di altri sei carri provenienti da altri Comuni. Una bella festa che ha portato nella nostra Città migliaia di persone che non hanno voluto perdersi lo spettacolo. Un grazie ai maestri cartapestai dell’associazione ‘Il Carro’ e a tutti i volontari, agli altri carri intervenuti, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa e a tutti coloro che hanno permesso il tranquillo svolgimento della manifestazione. Complimenti ai creatori del carro ‘Follie esistenziali’, vincitore di questa edizione, e a tutti gli altri maestri cartapestai e collaboratori che ogni anno con grande impegno, passione e dedizione rendono possibile tutto questo”.

Il carro realizzato da Vincenzo Picariello ha avuto anche il premio della giuria popolare composta dagli utenti di InfoCilento che attraverso il portale hanno potuto votare il loro carro preferito.

