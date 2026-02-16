Carnevale di Agropoli: successo per la prima sfilata dei carri

Il Carnevale di Agropoli, annoverato tra i carnevali storici d’Italia e riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Campania, è entrato ufficialmente nel vivo ieri, domenica 15 febbraio, con la prima grandiosa sfilata dei carri allegorici. Tante le persone che hanno raggiunto il centro cilentano per assistere alla sfilata della 53esima edizione, attirando cittadini accorsi anche da Comuni limitrofi.

La sfilata

Il corteo è partito da via Salvo D’Acquisto, proseguendo lungo Via Pio X e si è concluso nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Diversi i momenti di intrattenimento nel corso del pomeriggio, tra musica, colori e tante maschere, con le esibizioni delle ballerine delle scuole di danza del territorio. Cinque i carri allegorici che hanno sfilato, preceduti dall’immancabile maschera simbolo di Agropoli, il Kajardin, ispirata al pirata Kair el-Din.

Le creazioni di quest’anno si sono ispirate all’attualità, allo sport e, per la prima volta, si è aggiunta una rappresentazione sulla storia del Carnevale. A tal proposito, le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto i carristi per conoscere tutte le caratteristiche dei carri.

I prossimi appuntamenti

Domani, martedì 17 febbraio, si replica con la seconda sfilata dei carri allegorici, che prenderà il via dal Lungomare San Marco per concludersi in piazza Vittorio Veneto, dove si terranno le premiazioni.