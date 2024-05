Agropoli, scomparso da alcuni giorni: ritrovato questa mattina Victoras

È stato ritrovato questa mattina Victoras (per tutti Vittorio), l’anziano di nazionalità lituana ma da tempo dimorante ad Agropoli, benché senza fissa dimora. Di lui si erano perse le tracce da alcuni giorni.

La scomparsa e gli avvistamenti

L’uomo, con problemi di natura psicofisica, era stato avvistato in stato confusionale alla stazione di Vallo della Lucania nei giorni scorsi, poi nuovamente ad Agropoli. In mattinata, invece, il ritrovamento in via Pio X, dinanzi ad un bar, ancora in condizioni di salute molto precarie. Sembrerebbe che durante la sua assenza abbia raggiunto anche Salerno, dove forse ha subito un incidente.

Di lui si sono presi cura i sanitari del 118 e gli assistenti sociali, ma alcuni cittadini che da tempo si preoccupano di Victoras garantendogli un pasto caldo e l’assistenza necessaria, chiedono che ora vi sia maggiore attenzione da parte delle istituzioni. «Garantirgli un ricovero in ospedale per poi vederlo di nuovo in giro dopo poche ore senza la necessaria attenzione, è inutile. Victoras è una persona che ha bisogno di aiuto continuo», dice un cittadino