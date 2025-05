Agropoli: sabato l’inaugurazione del campo “Polito”

Si terrà sabato 17 maggio, alle ore 11.00, l’inaugurazione, a conclusione degli interventi di adeguamento e completamento, del campo di calcio “Polito” in località Mattine ad Agropoli.

Le opere

I lavori hanno previsto la messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco che in precedenza era in terra battuta, il rifacimento degli spogliatoi e della recinzione. Sono stati inoltre ricavati anche due campi di calciotto adiacenti alla struttura principale che è stata omologata per le gare ufficiali fino alla Prima Categoria.

«Dopo una serie di vicissitudini e lungaggini – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – si sono finalmente conclusi i lavori di adeguamento e completamento del campo “Polito” iniziati nel corso della precedente esperienza amministrativa. Una vicenda complessa che era giunta ad una situazione di stallo, rischiando di far perdere i fondi del bando “Sport e periferie”, ma che con gli uffici siamo riusciti a sbloccare e risolvere portando a termine gli interventi previsti. La città avrà quindi a disposizione nuovamente un impianto, polivalente visti gli altri due campetti di calciotto ricavati, funzionante e rinnovato che si aggiunge agli altri che negli anni hanno fatto sì che Agropoli, candidata a “Comune europeo dello sport 2027”, divenisse un riferimento per lo sport a tutti i livelli».