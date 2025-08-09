Agropoli, Metrò del Mare: al via la tratta per il Cilento. Mutalipassi: “Un servizio più conveniente per visitare le nostre bellezze”

È partito questa mattina, sabato 9 agosto, e sarà operativo fino al 1° settembre 2025 il nuovo collegamento via mare del Metrò del Mare, alla scoperta della costa cilentana. La linea B1 prevede la partenza da Agropoli e l’arrivo a Sapri, con fermate intermedie a San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota (alcuni porti potrebbero non essere accessibili).

Un’opzione più panoramica

Viaggiare via mare sarà semplice, comodo e veloce. Il servizio, gestito da Travelmar, rappresenta un vantaggio significativo durante l’alta stagione: riduce il traffico su strada e offre un’opzione più panoramica per raggiungere alcuni dei borghi più affascinanti del Cilento e della Costiera Amalfitana.