Agropoli, inaugurato il campo “Polito”: una nuova struttura moderna e polivalente per tutte le realtà sportive giovanili. Le interviste

E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 17 maggio, in località Mattine ad Agropoli, il campo sportivo “Polito”, una struttura moderna e polivalente destinata a diventare un punto di riferimento per tutte le realtà sportive giovanili e non solo del territorio.

L’inaugurazione

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Mutalipassi, che ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera. «Questo nuovo impianto contribuirà a ridurre l’elevata affluenza registrata recentemente allo stadio “Torre”». Il primo cittadino, inoltre, ha anticipato l’imminente avvio dei lavori di ammodernamento dello stesso stadio, un intervento strategico che rafforzerà ulteriormente la candidatura di Agropoli a “Comune Europeo dello Sport 2027”.

I finanziamenti

Il sindaco ha voluto sottolineare come i lavori siano stati completati nei tempi previsti, permettendo così di usufruire pienamente dei fondi statali messi a disposizione tramite il bando “Sport e periferie”. Il nuovo campo sportivo potrà ospitare competizioni giovanili e gare fino alla Prima Categoria, con la possibilità di future ampliamenti per categorie superiori.

I lavori

I lavori hanno previsto la posa di un nuovo manto in erba sintetica, sostituendo il precedente campo in terra battuta, oltre al rifacimento degli spogliatoi e della recinzione. Accanto alla struttura principale sono stati realizzati due campi di calciotto, ampliando così le possibilità di utilizzo e rendendo l’impianto ancora più versatile.

Con questa nuova struttura, Agropoli si dota di un impianto funzionale e rinnovato, che si aggiunge agli altri presenti in città.