Agropoli: inaugurata la sezione di letteratura ucraina presso la Biblioteca

Si è tenuto ieri, ad Agropoli, un momento dall’alto valore simbolico in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La giornata si è aperta con una marcia della pace organizzata dalla locale associazione “O Cilento APS” che ha visto la presenza di tante persone che si sono unite per sostenere questo popolo martoriato dalla guerra.

Il momento principale della giornata

Il fulcro della giornata, è stato l’apertura ufficiale della sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca comunale, Costabile Cilento. La biblioteca, dunque, si prepara ad accogliere visitatori interessati a conoscere meglio questa realtà. Presenti alla cerimonia, il console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, il vicesindaco, Rosa Lampasona e il consigliere Francesco Crispino. Un gesto simbolico per valorizzare il patrimonio culturale di un popolo che da anni affronta sfide complesse drammatiche.

Favorire l’integrazione culturale attraverso la cultura

L’obiettivo è offrire ai cittadini nuovi strumenti di approfondimento e favorire l’integrazione culturale attraverso la lettura. Particolarmente emozionante, la lettura di alcune poesie da parte di bambine e ragazze ucraine che hanno espresso gratitudine verso la comunità di Agropoli per aver aperto loro non solo le porte, ma anche il cuore. “Il nostro obiettivo è quello di essere accanto a voi tutti sempre di più, il nostro sostegno vuole essere un segno tangibile di integrazione e di vicinanza, con la speranza che si possa mettere presto la parola fine a questa guerra”, le parole del primo cittadino, Roberto Mutalipassi.