Agropoli inaugura la sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca

È previsto per oggi (22 Febbraio) un momento di grande valore civile e culturale per la comunità di Agropoli. In coincidenza con una data densa di significati legati alla storia recente, ovvero l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, alcune realtà locali hanno organizzato una serie di iniziative per promuovere il dialogo e la conoscenza attraverso i libri e la memoria in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’inaugurazione della sezione letteraria

Il fulcro della giornata sarà l’apertura ufficiale della sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca comunale, Costabile Cilento. La cerimonia avrà inizio alle ore 16.00 e rappresenta un gesto simbolico per valorizzare il patrimonio culturale di un popolo che da anni affronta sfide complesse drammatiche. L’obiettivo è offrire ai cittadini nuovi strumenti di approfondimento e favorire l’integrazione culturale attraverso la lettura.

La marcia per una pace giusta

Il programma del pomeriggio sarà anticipato da un momento di partecipazione collettiva. Alle ore 15.30 è prevista la partenza della marcia per una pace giusta da piazza Vittorio Veneto. Il corteo attraverserà le strade della città per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei conflitti internazionali, unendo idealmente la comunità locale nel sostegno ai valori della convivenza pacifica.

Il sostegno delle istituzioni

L’evento gode del patrocinio della Città di Agropoli e vede la collaborazione attiva dell’associazione O Cilento. L’iniziativa si inserisce in un contesto di commemorazione che ricorda gli undici anni di tensioni belliche in Ucraina e i quattro anni di resistenza, sottolineando come la cultura e la solidarietà siano ponti necessari per costruire un futuro di pace.