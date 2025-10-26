Agropoli: un progetto per far conoscere agli studenti la Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”

La Giunta comunale di Agropoli ha approvato il progetto didattico “Conosci la Biblioteca”, finalizzato a far conoscere agli studenti delle scuole medie gli spazi, i servizi, il patrimonio librario e le modalità di consultazione e prestito della Biblioteca Comunale “Costabile Cilento” attraverso attività guidate e incontri didattici strutturati.

L’iniziativa

Il progetto, rientra in un percorso di collaborazione educativa tra la scuola e la Biblioteca Comunale “Costabile Cilento” intitolato proprio “Conosci la Biblioteca”; lo stesso mira a promuovere la lettura, l’alfabetizzazione informativa e l’uso consapevole dello spazio pubblico della biblioteca come luogo di apprendimento, ricerca e crescita personale.

“L’iniziativa, rivolta alle classi delle scuole secondarie di primo grado, contribuisce a rafforzare il rapporto tra la scuola e la biblioteca e a sviluppare un modello di didattica partecipativa in linea con le più avanzate esperienze nazionali di educazione alla lettura e alla cultura”, fanno sapere da palazzo di città. “Conosci la Biblioteca” si colloca pienamente nel quadro delle politiche culturali dell’Amministrazione Comunale e nelle finalità del Patto per la Lettura della Città di Agropoli, riconosciuta “Città che legge” dal CEPELL.

La “Biblioteca Costabile Cilento”

La Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”, è stata inaugurata lo scorso 15 settembre ad Agropoli dopo un ampio intervento di riorganizzazione e ammodernamento. La struttura collocata al secondo piano del Palazzo Civico delle Arti, rappresenta oggi un punto di riferimento culturale per la città e per il sistema scolastico locale, grazie ai suoi spazi moderni, alla sezione “Biblioteca del Mare” e alla sua vocazione di centro di educazione e inclusione.