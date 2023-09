Agropoli, «Corse e baccano la notte in via Pio X». La segnalazione dei residenti

«Nonostante l’installazione dei dossi continuano le corse in via Pio X». A segnalarlo una residente della zona, ma sono tanti i cittadini che si lamentano di questo problema ormai atavico. Recentemente l’Ente, proprio per limitare le corse notturne, aveva installato dossi artificiali lungo il rettilineo di via Pio X tra l’intersezione con viale Europa e la rotatoria a ridosso di via Moio. Il problema, però, pare non essere stato risolto.

Corse in via Pio X, le segnalazioni dei residenti

«Continuano le gare di moto, casino di ragazzi a tutte le ore di notte – segnala una cittadina agropolese – fanno schiamazzi e non fanno dormire neanche i bambini spaventandoli con i forti rumori delle moto e le urla continue tra di loro». Qualcuno ha anche provato a richiamarli ma i giovani avrebbero risposto in malomodo.

«Questi ragazzi creano pericolo a sé stessi e agli altri, non se ne può più», osservano i residenti della zona. Di qui l’appello a garantire maggiori controlli, anche mediante il rafforzamento del sistema di videosorveglianza.

La videosorveglianza

A tal proposito il Comune ha già ottenuto dei finanziamenti per garantire l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in varie aree del territorio comunale.