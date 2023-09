Agropoli: corse nella notte sul parcheggio Landolfi, residenti chiedono interventi | VIDEO

Più controlli nel centro cittadino, in particolare di notte. A chiederlo sono i residenti del centro. Già durante la stagione estiva diversi cittadini hanno denunciato episodi di inciviltà in piena isola pedonale, con urla, schiamazzi e atti di vandalismo nelle ore notturne. Ora nuove segnalazioni giungono dal parcheggio Landolfi. Nonostante la presenza delle sbarre del parcheggio automatizzato, infatti, gruppi di ragazzini accedono all’area di sosta che di notte è quasi completamente vuota e iniziano a sfidarsi in gare di velocità, tra impennate, derapate, urla e schiamazzi. Una situazione che si è ripetuta sovente nelle ultime notti.

Le segnalazioni dei residenti

«Si fatica a dormire – dice un residente – e se provi a richiamarli ti rispondono anche in malo modo».

L’appello è a maggiori controlli anche attraverso la videosorveglianza. A tal proposito il comune nei mesi scorsi ha annunciato un finanziamento per l’implementazione del sistema già presente in città per prevenire reati, episodi di violenza e vandalismo.

I precedenti

Il problema delle corse interessa anche altre zone della città. In passato segnalazioni in merito sono arrivate da località Moio, Fuonti, via Pio X e Lungomare San Marco. In queste ultime due strade l’installazione di dossi artificiali ha frenato il fenomeno.