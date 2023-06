Ad Agropoli finanziato il progetto per l’installazione di 36 nuove telecamere di videosorveglianza

Il Comune di Agropoli ha recentemente ottenuto fondi per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio.

Grazie alla firma del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” tra il sindaco Roberto Mutalipassi e la Prefettura di Salerno il 5 ottobre 2022, è stato possibile trasmettere alla Prefettura il progetto elaborato dall’Area Vigilanza e Polizia Locale, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi.

Il progetto

Il progetto, che richiederà una spesa complessiva di 180.000 euro, di cui circa 31.000 euro a carico del Comune, è stato ritenuto idoneo e si è classificato tra le 93 proposte progettuali ammesse al finanziamento per i Comuni con una popolazione compresa tra 20.000 e 49.999 abitanti.

Il Ministero dell’Interno, nell’ambito del POC Legalità, ha stanziato 30 milioni di euro per finanziare progetti di videosorveglianza integrata realizzati dalle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Comune di Agropoli è riuscito a beneficiare di questi fondi per il proprio progetto.

Ecco dove verranno posizionate le telecamere

Il progetto prevede l’installazione di 36 nuove telecamere, di cui 17 con funzione di lettura delle targhe e altre 19 di contesto e sicurezza. Queste telecamere saranno fondamentali per attività di controllo del territorio e per contrastare l’abbandono dei rifiuti. All’interno del progetto è stato previsto l’allestimento di una sede operativa di controllo dei dispositivi presso il Comando di Polizia Municipale e un’altra presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli. Le telecamere verranno posizionate all’ingresso/uscita della città, al porto, nelle frazioni e nel centro cittadino.

Le dichiarazioni

Il sindaco Roberto Mutalipassi si è detto soddisfatto della notizia, affermando che il Ministero ha ritenuto il progetto di integrazione della videosorveglianza valido e meritevole di finanziamento. Le 36 nuove telecamere contribuiranno a rendere la copertura del territorio ancora più capillare, includendo anche le aree cittadine sensibili che finora non erano coperte. Il sindaco ha sottolineato come questa sia una grande notizia, in quanto permetterà di fornire una risposta ancora più decisa in termini di sicurezza per la città.

Le 36 telecamere si aggiungeranno alle 12 già in fase di installazione, di cui quattro con funzione di lettura delle targhe e otto di contesto, all’interno del progetto “videosorveglianza partecipata”. Inoltre, in questi giorni verranno completate le operazioni di manutenzione, che porteranno al ripristino di 39 telecamere su 45. A breve, verranno riattivate anche le altre sei telecamere. Una volta che tutto sarà a regime, il Comune di Agropoli potrà contare su un totale di 93 telecamere funzionanti.

Le finalità

Grazie a queste nuove telecamere e all’ampliamento del sistema di videosorveglianza, il Comune di Agropoli potrà garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio, contribuendo a contrastare fenomeni come l’abbandono dei rifiuti e migliorando complessivamente la qualità della vita dei cittadini.