Agropoli: aderisce alla rete per la Fraternità Umana

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso aderire alla rete per la fraternità promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni italiani) e Fondazione “Fratelli Tutti”.

L’iniziativa

ANCI e fondazione “Fratelli Tutti” puntano alla costruzione di una rete ispirata dal principio di fraternità, attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro locali che coinvolgano i diversi attori sociali presenti sul territorio, con le associazioni di rappresentanza dei cittadini e del terzo settore.

L’Anci Campania ha rilanciato l’iniziativa del presidente Manfredi, che ha invitato tutti i sindaci della Regione ad aderire, adottato l’ordine del giorno con una semplice deliberazione di giunta. L’obiettivo è sostenere la diffusione della cultura della collaborazione e dell’integrazione di tutti gli attori pubblici, tra i quali i Comuni, che compongono l’ecosistema istituzionale, in un contesto di leale collaborazione interistituzionale a tutela del bene comune. Con l’ adesione alla rete, il Comune agropolese si impegna a lavorare insieme, in un’ottica di condivisione e cooperazione, per la realizzazione di progetti di impegno etico e morale che diano sostanza e concretezza ai princìpi ai quali si ispira la Pubblica Amministrazione.