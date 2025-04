Agropoli, si torna a parlare di question time: “no” della maggioranza

Ad Agropoli torna a riunirsi il consiglio comunale. Nell’assise, prevista per questo pomeriggio alle ore 16, saranno affrontati nove punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, temi di fondamentale importanza per la vita dell’Ente. In ottemperanza al regolamento, non sarà possibile inserire interrogazioni o mozioni tra gli argomenti da trattare.

Dibattito sul question time

Eventuali quesiti saranno affrontati nella prossima assemblea. Tuttavia, il dibattito sulle istanze della minoranza resta centrale. Le interrogazioni, che vengono trattate al termine di ogni consiglio comunale, spesso risentono della durata eccessiva delle sedute, limitando la possibilità di analizzare le questioni con attenzione adeguata.

Per questo motivo, sono sempre più numerose le richieste per reintrodurre il question time, una seduta dedicata esclusivamente alle domande dei consiglieri e alle risposte degli amministratori. Introdotto e successivamente abolito dall’amministrazione Coppola, il question time era spesso occasione di dibattiti accesi, talvolta di basso livello.

Possibile reintroduzione?

Durante questa consiliatura, tuttavia, la reintroduzione del question time è stata nuovamente sollecitata. Il tema è stato discusso concretamente anche in una recente riunione di maggioranza. Nonostante il presidente del consiglio, Franco Di Biasi, fosse favorevole a prevederlo, gli altri esponenti di maggioranza hanno espresso parere opposto.

Di conseguenza, interrogazioni e mozioni continueranno a essere trattate a fine assemblea, con il rischio che la durata eccessiva delle discussioni porti a trascurare tali argomenti o a far venire meno il numero legale, come avvenuto in passato, soprattutto quando al centro delle interrogazioni vi sono stati temi “scomodi”.