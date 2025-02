Cuccaro Vetere aderisce al movimento per la Fraternità Umana

Con una decisione unanime, la giunta comunale di Cuccaro Vetere, ha formalmente dichiarato la sua adesione alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana. Questa mossa allinea il comune alle iniziative promosse in collaborazione tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la Fondazione Fratelli Tutti.

La decisione sottolinea l’impegno del paese verso i principi di fraternità universale come nuovo paradigma antropologico. Questo impegno fa seguito a due importanti Incontri Mondiali sulla Fraternità Umana, il primo a giugno 2023 e il secondo a maggio 2024, che hanno visto la partecipazione di numerosi giovani amministratori locali grazie alla collaborazione tra ANCI e la Fondazione Fratelli Tutti.

Abbracciare la Fraternità nella Governance Locale

La delibera enfatizza l’importanza di tradurre i principi di fraternità in azioni concrete all’interno delle sfere politica, istituzionale e amministrativa. La Fondazione Fratelli Tutti fornisce uno spazio di riflessione, scambio di idee e dialogo per dare priorità all’unità rispetto alle divisioni politiche e per difendere la dignità umana.

Il consiglio di Cuccaro Vetere si è impegnato a integrare questi principi nelle proprie azioni quotidiane amministrative, sociali e politiche, favorendo un senso di comunità attraverso metodo e contenuti nelle proprie scelte di governo. Fanno eco all’appello alla collaborazione, alla responsabilità e alla solidarietà, traendo ispirazione dai padri fondatori italiani e dalla loro enfasi sull’autonomia locale.

Principi Chiave che Guidano l’Azione di Cuccaro Vetere

Il consiglio ha delineato diversi principi chiave che guideranno le loro azioni:

Collaborazione Interistituzionale: Sostenere la collaborazione e l’integrazione tra tutti gli attori pubblici, dal governo nazionale ai comuni locali, per servire il bene comune. Sussidiarietà e Solidarietà: Rivitalizzare il legame tra i cittadini e il loro ambiente urbano, favorendo un senso di appartenenza e promuovendo lo sviluppo umano attraverso la libertà, la solidarietà e la sussidiarietà. Partecipazione Giovanile: Riconoscere l’importanza di coinvolgere i giovani nella vita politica e sostenere il loro sviluppo come cittadini attivi e responsabili. Metodo: Costruire una rete ispirata alla fraternità attraverso gruppi di lavoro locali che coinvolgono vari attori sociali, associazioni e rappresentanti dei cittadini e del terzo settore.

Una Visione per il Futuro

Aderendo alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana, Cuccaro Vetere mira a contribuire a una società che valorizzi l’inclusività, il dialogo e il benessere di tutti i suoi cittadini. Il consiglio si impegna a promuovere questi valori attraverso progetti e iniziative concrete che migliorino la qualità della vita per tutti nella comunità. La delibera impegna inoltre il Sindaco e la Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti utili a promuovere i principi e i valori espressi nel documento, a sottoscrivere la Dichiarazione sulla Fraternità Umana e a trasmettere la delibera all’ANCI Nazionale e alla Fondazione Fratelli Tutti.