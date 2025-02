Cuccaro Vetere, gemellaggio con la cittadina spagnola di Jacarilla

Nella giornata di sabato 15 febbraio è stato siglato in Spagna il patto di gemellaggio tra il Comune di Cuccaro Vetere e la cittadina di Jacarilla; in questo accordo impera il rispetto, l’uguaglianza e i valori all’interno dell’Unione Europea, nonché l’unità e il sostegno tra le culture, tradizioni e patrimonio dei due centri.

“Ringraziamo Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere, insieme ai suoi 25 concittadini, per il loro impegno in questo viaggio in Spagna, sapete che a Jacarilla avete la vostra seconda casa ed è stato un onore accogliervi nel nostro comune e potervi mostrare la nostra cultura, tradizioni, patrimonio e gastronomia”, scrivono entusiasti dal Comune di Jacarilla.

Il sindaco di Cuccaro, Simone Valiante, ha annunciato anche la nascita a Jacarilla di un Osservatorio sulle politiche di genere a testimonianza dell’impegno dei due comuni verso la gender equality. “Il Programma Small European Towns finanziato dalla Commissione Europa, favorisce l’integrazione tra le piccole comunità rurali, che in questi anni hanno favorito politiche di innovazione. Tra queste, la sfida della gender equality, che ci siamo impegnati a sottoscrivere in un patto tra comunità europee, con la nascita qui a Jacarilla in Spagna, anche di un Osservatorio sulle politiche di genere”, ha detto Valiante.