Cuccaro Vetere: al via un servizio di baby sitting a supporto delle famiglie

Il Comune di Cuccaro Vetere ha lanciato un nuovo servizio di “baby sitting” destinato ai bambini e alle bambine. Questo servizio, mirato a fornire assistenza temporanea presso il domicilio, è pensato per supportare la genitorialità e migliorare le condizioni di vita delle famiglie, facilitando la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Dettagli del Servizio

Il servizio di baby sitting attivato dal Comune di Cuccaro Vetere rappresenta un’innovativa risposta alle necessità delle famiglie moderne. Esso prevede l’erogazione di assistenza temporanea a domicilio, garantendo un ambiente sicuro e familiare per i più piccoli.

Esso è rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, un periodo cruciale per lo sviluppo infantile, durante il quale è fondamentale fornire cure e attenzioni adeguate.

Obiettivi del Servizio

L’iniziativa si propone di supportare la genitorialità, migliorando le condizioni di vita dell’intero nucleo familiare. In un contesto dove conciliare tempi di vita e di lavoro è sempre più complesso, il Comune di Cuccaro Vetere offre una soluzione concreta per alleviare le pressioni quotidiane delle famiglie, permettendo ai genitori di gestire con maggiore serenità i loro impegni lavorativi e familiari.

Modalità di Accesso

Le famiglie interessate al servizio di baby sitting possono recarsi direttamente presso il Comune di Cuccaro Vetere per manifestare la propria esigenza di residenza. In alternativa, è possibile contattare il numero telefonico 3349686901 per ottenere informazioni dettagliate e richiedere l’assistenza desiderata.