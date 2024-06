Capaccio: al Next una giornata di sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo, sport ed inclusione

Al Next, l’ex Tabacchificio, in località Cafasso nel comune di Capaccio Paestum si è svolto un incontro per la sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo, sport ed inclusione.

Purtroppo i disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva sono molto frequenti e si stima ne sia affetto tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale.

Per questo motivo nasce la necessità di fare squadra con la comunità tutta rispetto a questi disturbi. Diversi gli interventi di specialisti e professionisti del settore, prima di un confronto e dibattito con tutti i presenti all’importante evento.