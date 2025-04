Agropoli, Cineteatro “De Filippo”: festa per i 10 anni di attività, ecco il programma completo delle iniziative. Le interviste | VIDEO

Una due giorni dedicata al cinema e al teatro, per celebrare i primi 10 anni dall’inaugurazione del cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli, il primo in Italia a portare il nome del grande attore partenopeo.

La storia

La struttura venne inaugurata nel dicembre del 2014, a trentanni dalla scomparsa del grande autore e attore napoletano ma anche nel trentesimo anniversario dalla chiusura del «Maxim», l’ultimo cinema agropolese. Erano trascorsi dieci anni, invece, da quando La Scommessa, ultimo teatro della città, chiuse i battenti. Per anni gli agropolesi e i cittadini dei comuni del circondario sono stati costretti a raggiungere Salerno o Vallo della Lucania per assistere a rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche, che sul territorio potevano essere ospitate soltanto in locali privati o negli istituti scolastici. Poi, durante il primo mandato di Franco Alfieri sindaco di Agropoli, la scelta di investire su una nuova struttura con una sala da 500 posti per un costo di circa 3 milioni di euro. La prima pietra venne posata nel 2010, quattro anni dopo il taglio del nastro.

Per festeggiare i primi dieci anni di attività domenica 6 e lunedì 7 aprile si terranno due giorni tra cinema e teatro che saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Il programma

Domenica 6 aprile si parte alle ore 10:30 con la proiezione del film di animazione per bambini “Toy Story”, alle ore 18:30 si terrà la premiazione del primo Festival del Teatro Amatoriale/Dilettantistico, alle 19:30 si svolgerà lo spettacolo dal vivo, ideato e diretto dal direttore artistico Pierluigi Iorio, Recital “Il nostro Eduardo”, con alcuni attori e artisti di Agropoli. Si tratta di Umberto Anaclerico, Emilio Benevento, Costantino Caruccio, Rita Fedele, Enrico Giuliano, Francesco Gorga, Rosario Iodice, Antonio Iorio, Pierluigi Iorio, Paola Salurso, Antonio Speranza, Luigi Speranza, Anna Sgrò, Silvana Tricarico.