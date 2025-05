Agropoli celebra la Festa della Famiglia: un messaggio di comunità e solidarietà

La comunità agropolese si è riunita per celebrare la Festa della Famiglia, un evento annuale che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la solidarietà tra i cittadini. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra le tre parrocchie di Agropoli, ha offerto una giornata ricca di momenti di condivisione e convivialità.

Pedalata comunitaria e attività in Piazza della Repubblica

La giornata si è aperta con una pedalata collettiva che ha condotto i partecipanti fino al centro visite di Trentova – Tresino, un’occasione per godere delle bellezze naturali del territorio e promuovere uno stile di vita attivo. Successivamente, le celebrazioni si sono spostate in Piazza della Repubblica, cuore pulsante della città, dove si sono svolte ulteriori attività di socializzazione e svago per tutte le età.

Il messaggio dei rappresentanti religiosi e istituzionali

Il parroco della Madonna delle Grazie, don Bruno Lancuba, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come opportunità per «uscire dall’isolamento in cui a volte siamo rinchiusi e sentirci comunità». Don Lancuba ha aggiunto: «Vogliamo sottolineare l’importanza della condivisione, siamo comunità, siamo popolo, nessuno deve sentirsi solo».

Anche il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha espresso il suo sostegno all’evento, affermando che «la comunità deve essere una grande famiglia allargata e questi messaggi di solidarietà e lotta all’emarginazione devono partire da qua».

L’assessore Elvira Serra ha commentato il ruolo centrale della famiglia, evidenziando che «le famiglie sono rappresentate da un unico elemento comune, la cura che le persone si prendono l’una dell’altra».