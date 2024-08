Agropoli: tornano le attività socio-educative al centro visite Trentova-Tresino

Al via le attività ludico ricreative al Centro Visite Trentova – Tresino, in località Moio, previste nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “Crescendo”. Un programma rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che verrà attivato dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Il modulo d'iscrizione è a disposizione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Agropoli in orario di ufficio. Il progetto è rivolto ad un massimo di venti bambini, la fruizione è completamente gratuita. Le domande saranno accettate secondo l'ordine di protocollo fino al numero massimo di minori previsti.

Le dichiarazioni

«Il Comune di Agropoli continua ad offrire alle famiglie con bambini proposte educative efficaci e coinvolgenti, completamente gratuite, anche per supportarle nel periodo di interruzione delle attività scolastiche», così il sindaco Mutupassi.

«Così come già avvenuto negli anni precedenti, abbiamo individuato il Centro Visite Trentova – Tresino perché dispone di spazi adeguati alla realizzazione di attività per bambini – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo – Sarà una bella occasione sia per le famiglie che vorranno usufruire del servizio sia per i giovani del servizio civile che lo realizzeranno».