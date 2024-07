Agropoli: grandi nomi al centro visite Trentova-Tresino. Tra gli ospiti, Massimiliano Gallo e A Toys Orchestra

All’interno del ricco calendario di eventi 2024 di Agropoli, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, tra le tante iniziative per grandi e piccoli, incontri letterari, mostre, concerti e serate a tema, spiccano anche una serie di appuntamenti imperdibili che animeranno l’area spettacoli del Centro Visite Trentova – Tresino, con grandi concertisti, attori affermati e artisti di straordinario successo.

Si inizia con gli appuntamenti ad ingresso libero a cura di ‘Officina Fuori le Mura’: il 27 luglio è atteso il concerto del cantante soul americano Frank McComb, una star internazionale della musica che, nella sua lunga carriera, ha collaborato con personalità come Prince, Chaka Khan, Will Smith e altri grandi musicisti d’oltreoceano. Il 28 luglio in scena lo spettacolo di ‘Aguarriba Framenco’ che spazia dal flamenco tradizionale fino a brani contemporanei. Il 2 agosto è atteso Nino Buonocore, noto cantautore che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana, come l’indimenticabile brano ‘Scrivimi’.

Il Centro Visite Trentova – Tresino sarà inoltre il palcoscenico a cielo aperto per due importanti appuntamenti della rassegna ‘CilentArt Fest’, con ingresso a pagamento: il noto attore Massimiliano Gallo in ‘Stasera, Punto e a Capo’, il 3 agosto; il concerto dell’iconico gruppo del rock alternativo italiano ‘A Toys Orchestra’ con il loro nuovo lavoro discografico ‘Midnight Again’, il 9 agosto. Spazio anche al laboratorio teatrale ‘Il Gatto fa… Teatro’ degli alunni del Liceo “Alfonso Gatto”, con lo spettacolo ‘Donne in… sciopero’, un colto e fantastico viaggio nella poetica di Aristofane, in scena il 5 agosto, ad ingresso libero.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara in merito alle serate: «Si moltiplicano le opportunità d’intrattenimento anche nel suggestivo Centro Visite Trentova – Tresino che, oltre ad essere un punto di riferimento per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta, diventa anche lo scenario perfetto per eventi di carattere artistico-culturale».

«Attraverso eventi di qualità l’estate entra nel vivo, grazie alla presenza di personaggi importanti del mondo dello spettacolo come Nino Buonocore, Massimiliano Gallo, Frank McComb, e ‘A Toys Orchestra’ – è il commento dell’assessore agli eventi, Roberto Apicella – voglio ringraziare le associazioni e le istituzioni coinvolte nella realizzazione di appuntamenti così prestigiosi che fanno di Agropoli meta turistica sempre più prestigiosa anche per godere di spettacoli di rilevanza nazionale ed internazionale di grande spessore».